موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يشهد ملعب أنفيلد رود يوم غداً الأحد قمة نارية من العيار الثقيل والتي ستجمع بين فريق ليفربول وضيفه فريق أرسنال، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ليفربول المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب منتشياً بنتائجه الإيجابية الآخيرة، وليس ذلك فحسب بل سيكون منتشياً أيضاً بعودته إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا من جديد، وذلك بعدما تخطى عقبة الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة بنجاح مما سيرفع بكل تأكيد من معنويات فريق الريدز كثيراً وسيجعله أقوى على صعيد البريمرليغ.

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ودون أدنى سيعتمد المدرب يورغن كلوب من جديد على قوة خطه الهجومي من أجل حسم مباراة القمة أمام ضيفه فريق أرسنال، وذلك في ظل إستمرار ضعف خطه الدفاعي والذي تأكد مع إنطلاقة الموسم الحالي بأنه يحتاج للتدعيم بمدافع أخر صلب على أقل تقدير، أما على الصعيد الهجومي فالقلق ليس له وجود على الإطلاق مع تواجد البرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني والفرعون المصري محمد صلاح والإنجليزي دانييل ستوريدج، إضافة إلي البرازيلي فيليبي كوتينيو والإنجليزي أدم لالانا في مركز صناعة اللعب على الرغم من عدم جاهزية هذا الثنائي للمشاركة رفقة فريق الريدز في موقعة أنفيلد المقبلة.

أما على الجانب الآخر فيبدو أرسنال تحت قيادة مدربه الفرنسي أرسين فينغر قد عاد من جديد إلي دوامة النتائج السلبية، وذلك على الرغم من إنطلاقته القوية في الموسم الحالي ولكن الخسارة الآخيرة التي تعرض لها الفريق اللندني خارج أرضه على يد فريق ستوك سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ، أعادت لجماهيره الكثير من القلق حول مستقبل الفريق في الموسم الحالي وخاصة وأن الجماهير ترغب في أن يُنافس فريقها على لقب البريمرليغ.

ولعل ما يُزيد من حجم الضغوطات أكثر على فريق أرسنال ومدربه أرسين فينغر هو عدم التواجد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، والإكتفاء بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي مما يجعل تركيز الجميع منصباً على البريمرليغ.

ولا شك أن المواجهة المصرية الخالصة في هذه المباراة سوف تكون بارزة للغاية، والتي ستجمع بين الفرعون محمد صلاح من جانب فريق ليفربول والفرعون الآخر محمد النني من جانب فريق أرسنال وذلك في حالة مشاركة الآخير في هذه المباراة القوية.

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق ليفربول يورغن كلوب

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق أرسنال أرسين فينغر

تدريبات فريق أرسنال تحضيراً للمباراة