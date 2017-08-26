موعد مباراة توتنهام هوتسبير وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق توتنهام هوتسبير لإستقبال ضيفه فريق بيرنلي يوم غداً الأحد على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق توتنهام هوتسبير المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بعدما خسر الفريق في الجولة الماضية موقعة الديربي اللندني التي جمعته بضيفه فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد، ولكن وفي الوقت ذاته تُدرك جماهير السبيرز جيداً أن فريقها قدم كل ما يملك على أرض الملعب في الأسبوع الماضي أمام فريق تشيلسي.

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حيث سيطر فريق توتنهام هوتسبير على موقعة الديربي بشكل كامل ولولا سوء الحظ لكان قد حصد النقاط الثلاث، ولكن ومن ناحية أخرى تخشى جماهير السبيرز في أن يكون عامل النحس مُطارداً لفريقهم في جميع مبارياته على ملعب ويمبلي في الموسم الحالي، ولا شك أن ذلك مستبعد حدوثه بنسبة كبيرة لآن فريق توتنهام هوتسبير يتبقى أمامه 18 مباراة في البريمرليغ سيخوضها على ذلك الملعب وذلك بالإضافة بكل تأكيد لبقية المباريات على مستوى بقية المسابقات المحلية والأوروبية.

هذا وسوف تكون المباراة أمام فريق بيرنلي هي الفرصة المثالية لفريق توتنهام هوتسبير من أجل إنهاء عقدة ملعب ويمبلي، وذلك على الرغم من أن الفريق الضيف يتميز بأنه عنيد للغاية وخاصة أمام كبار البريمرليغ، مما سيجعل المباراة معقدة دون أدنى شك ولعل أبرز دليل على ذلك أن فريق بيرنلي قد فاز في الجولة الأولى على حامل اللقب فريق تشيلسي في عقر داره وأمام جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبالرغم من كل ذلك إلا أن فريق توتنهام هوتسبير سيجد نفسه مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة حصد النقاط الثلاث في كل مبارياته المقبلة، وذلك من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للفريق اللندني في الموسم الحالي وهو التتويج بلقب البريمرليغ، وخاصة بعدما وقع فريق السبيرز في مجموعة صعبة في مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي ضمت كلاً من حامل اللقب في أخر موسمين فريق ريال مدريد الإسباني وفريق بوروسيا دورتموند الألماني وفريق أبويل نيقوسيا القبرصي.