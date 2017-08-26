موعد مباراة أنجيه وليل في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق ليل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أنجيه يوم غداً الأحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ليل المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بعدما تعرض الفريق إلي خسارتين على التوالي في أخر جولتين من عمر الدوري، حيث خسر في الجولة الثانية على يد فريق ستراسبورغ بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم خسر مرة أخرى في الجولة الثالثة على يد فريق كُان بهدفين مقابل لا شئ.

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مما أكد بدوره أن الفريق لا يزال يحتاج المزيد من الوقت والجهد والعمل من كافة عناصر الفريق، حتى يتأقلم جميع عناصر الفريق مع طريقة لعب المدرب مارسيلو بيلسا والتي تختلف تماماً عن أي مدرب أخر، وبكل تأكيد لن تضغط جماهير نادي ليل على فريقها ومدربها من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في الوقت الراهن.

وذلك لآنها تُدرك جيداً أن الفريق لا يزال في مرحلة البناء وهذه المرحلة تتطلب الإنتظار حتى يتم حصد النتائج الإيجابية، وخاصة وأن فريق ليل قد تغير تماماً في الموسم الحالي بعدما تعاقدت إدارة النادي مع حوالي 11 لاعب تقريباً بناءً على رغبة المدرب مارسيلو بيلسا، ولكن جميع العناصر الجديدة ربما تمتلك مواهب كبيرة ولكنها عناصر شابة وتحتاج إلي الوقت من أجل التطور وتقديم عطاء أفضل وإكتساب المزيد من الخبرة.

ولعل من أبرز الأسماء التي تعاقد معها نادي ليل هو المغربي أنور الغازي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية وتحديداً في شهر يناير الماضي قادماً من نادي أياكس أمستردام الهولندي، والبرازيلي تياغو مايا في الميركاتو الصيفي الحالي قادماً من نادي سانتوس البرازيلي.

وكان فريق ليل قد بدأ الموسم بطريقة مثالية للغاية حينما إكتسح ضيفه فريق نانت في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وفي ذلك الوقت إعتقد الجميع أن فريق ليل سيكون منافساً شرساً على لقب الدوري، ولكن الأمر إختلف تماماً مع مرور الجولات وإتضح الفارق الشاسع بين فريق ليل وكبار فرنسا في الوقت الحالي.