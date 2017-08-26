موعد مباراة موناكو وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يشهد ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو بفرنسا يوم غداً الأحد قمة نارية من العيار الثقيل حينما يستقبل حامل اللقب فريق موناكو ضيفه فريق أولمبيك مارسيليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق موناكو المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم باحثاً عن تحقيق إنتصاره الرابع على التوالي في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للدوري على الرغم من أنه يعلم جيداً مدى صعوبة ذلك الأمر، وخاصة في ظل تألق منافسه فريق باريس سان جيرمان والذي أصبح يمتلك نجماً عالمياً من شأنه أن يصنع الحدث في فرنسا وهو النجم البرازيلي نيمار جونيور.

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وكان فريق موناكو قد بدأ الموسم الحالي بطريقة ليست جيدة حينما خسر لقب كأس السوبر الفرنسي على يد فريق باريس سان جيرمان، ولكن إنطلاقته في الدوري الفرنسي كانت مثالية للغاية حيث حقق العلامة الكاملة من 3 مباريات، ففي الجولة الأولى فاز على فريق تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي الجولة الثانية فاز على فريق ديجون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وفي الجولة الثالثة فاز على فريق ميتز بهدف وحيد مقابل لا شئ، ولكن فوزه على فريق أولمبيك مارسيليا يُعد ضرورياً للغاية من أجل الإلتحاق بالفريق الباريسي في صدارة الترتيب.

أمام على الجانب الآخر فسيدخل فريق أولمبيك مارسيليا المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا منتشياً بتأهله إلي دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، وهو الأمر الذي سيرفع من معنويات الفريق كثيراً وسيدفعه إلي تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في بقية أطوار الموسم.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق أولمبيك مارسيليا في الموسم الحالي هو ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك لن يحدث له إلا عن طريق إنهاء الدوري الفرنسي في أحد المراكز ال 3 الأولى أو عن طريق الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي.