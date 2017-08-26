موعد مباراة لايبزيغ وفرايبورغ في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يستعد وصيف البوندسليغا في الموسم الماضي فريق لايبزيغ لإستقبال ضيفه فريق فرايبورغ على أرضية ملعب ريد بول أرينا يوم غداً الأحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق لايبزيغ المواجهة تحت قيادة مدربه النمساوي رالف عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بعدما تعرض الفريق للخسارة في الجولة الأولى في المباراة التي جمعته بمُضيفه فريق شالكة بهدفين مقابل لا شئ، مما أثار القلق بين جماهير نادي لايبزيغ والذي ينتظره في الموسم الحالي تحديات أصعب من التي واجهها في الموسم الماضي.

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ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير نادي لايبزيغ تثق في فريقها كثيراً وفي قدرة على تدارك هذه الخسارة والعودة من جديد إلي تحقيق الإنتصارات، وذلك من أجل محاولة كتابة تاريخ جديد للنادي في الموسم الحالي بعد ما حققه في الموسم الماضي، حيث نافس فريق لايبزيغ على لقب البوندسليغا منافسه وحامل اللقب فريق بايرن ميونخ في الموسم الماضي حتى الرمق الآخير من عمر المسابقة.

وبالرغم من أنه لم يتمكن من الفوز باللقب إلا أنه نجح في إنهاء البوندسليغا في المركز الثاني، وبالتالي ضمن تأهله بشكل مباشر ولأول مرة في تاريخه إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، علماً بأن القرعة التي أجراها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس الماضي قد أسفرت عن وقوعه في مجموعة صعبة للغاية، وهي المجموعة السابعة والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق موناكو الفرنسي وفريق بورتو البرتغالي وفريق بيشكتاش التركي.

ولعل ما يجعل الأمور معقدة للغاية في هذه المجموعة أن جميع أنديتها تُقدم كرة قدم أكثر من رائعة، مما سيجعل جميع مبارياتها مثيرة مثلها مثل بقية المجموعات التي تضم أندية عريقة، وبالتالي سيكون فريق لايبزيغ أمام تحدي كبير للغاية في حالة أراد تحقيق إنجاز تاريخي وهو التأهل إلي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق لايبزيغ سيكون قوياً للغاية أيضاً في الموسم الحالي، وخاصة بعدما نجح حتى هذه اللحظة في الحفاظ على جميع نجوم فريقه وعلى رأسهم متوسط الميدان الغيني نابي كيتا، وصانع الألعاب السويدي إيميل فورسبيرغ والمهاجم الألماني تيمو فيرنر والمهاجم الدنماركي يوسف بولسن.