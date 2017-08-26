موعد مباراة هانوفر وشالكة في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يحل فريق شالكة ضيفاً ثقيلاً على العائد من جديد إلي أحضان البوندسليغا فريق هانوفر يوم غداً الأحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق شالكة المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني المغمور دومينيكو تيديسكو باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في البوندسليغا في الموسم الحالي، وذلك بعدما كان قد بدأ ذلك المشوار بطريقة مثالية للغاية حينما حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب وصيف البوندسليغا في الموسم الماضي فريق لايبزيغ بهدفين مقابل لا شئ.

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مما أعطى بالتالي لجماهيره الكثير من الثقة في قدرة فريقها على المنافسة في الموسم الحالي، وإن كان الجميع يعلم بكل تأكيد أن فريق شالكة لن يكون بإمكانه المنافسة على لقب البوندسليغا رفقة كلاً من العملاقين فريق بايرن ميونخ وفريق بوروسيا دورتموند، ولكن يبقى الهدف الرئيسي في الموسم الحالي هو العودة من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل أو على الأقل إلي مسابقة الدوري الأوروبي.

وإضافة لذلك سيكون الفريق مُطالباً أيضاً من جانب جماهيره بضرورة المنافسة على لقب كأس ألمانيا، ولكن وبالرغم من هذه الطموحات الكبيرة لعشاق نادي شالكة إلا أن الجميع يخشى أن يُعاني الفريق مع مرور الأسابيع مثلما حدث له في الموسم الماضي، حيث كان فريق شالكة قريباً في بعض الأوقات من منطقة الهبوط ولولا إستفاقة لاعبيه لكان الفريق الملكي الآن يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وتُعد هذه المباراة هي الآخيرة لفريق شالكة قبيل فترة التوقف الدولي، علماً بأن هذا التوقف من الممكن أن يكون مفيداً للغاية للفريق وذلك من أجل التحضير للمباريات الصعبة للغاية التي تنتظره عقب فترة التوقف الدولي، حيث سيواجه كلاً من فريق شتوتغارت وفريق بايرن ميونخ على أرضية ملعبه فيلتنس أرينا، كما سيواجه كلاً من فريق فيردر بريمن وفريق هوفنهايم خارج أرضه، مما يعني أن مستواه الحقيقي في الموسم الحالي الذي سيُحدد شكل موسمه سوف يظهر في هذه المباريات الأربعة بكل تأكيد.