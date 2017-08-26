موعد مباراة كييفو فيرونا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

Advertisements

يحل فريق لاتسيو ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كييفو فيرونا يوم غداً الأحد على أرضية ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق لاتسيو المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد سيموني إنزاغي باحثاً عن تحقيق فوزه الأول في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك بعدما سقط فريق النسور في فخ التعادل السلبي دون أهداف في الجولة الأولى أمام ضيفه الصاعد حديثاً إلي أضواء الكالتشيو فريق سبال في مفاجأة من العيار الثقيل.

Advertisements

وهو ما أثار بالتالي الكثير من القلق بين جماهير نادي لاتسيو والتي كانت تأمل بدورها أن يتمكن فريقها من المنافسة على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي رفقة كبار إيطاليا، ولعل هذه الطموحات لدى جماهير النادي زادت أكثر مع إنطلاقة الموسم الحالي بعدما فاز فريق لاتسيو بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب سيد إيطاليا فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولكن وبالرغم من ذلك إلا أن هدف فريق لاتسيو الرئيسي في الموسم الحالي واقعي للغاية، وهو ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وخاصة وأنه سيكون متاحاً أمامه أكثر من طريق من أجل تحقيق ذلك الهدف، حيث يجب عليه إما إنهاء الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار أو يجب عليه أن يفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي، حتى يضمن تواجده بشكل مباشر في أعرق المسابقات الأوروبية.

وفي بقية مباريات يوم غداً أيضاً عن الجولة ذاتها يستقبل فريق تورينو نظيره فريق ساسولو على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يحل فريق هيلاس فيرونا ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كروتوني، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي التوقيت ذاته يصطدم فريق فيورنتينا بضيفه فريق سامبدوريا على أرضية ملعب أرتيميو فرانكي، فيما يحل فريق أودينيزي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق سبال.

تدريبات فريق لاتسيو تحضيراً للمباراة