موعد مباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق ميلان لإستقبال نظيره فريق كالياري يوم غداً الأحد على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ميلان المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد فيتشينزو مونتيلا باحثاً عن مواصلة نتائجه الرائعة في إنطلاقة الموسم الحالي، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، فعلى الصعيد المحلي حقق فريق الروسونيري فوزاً عريضاً في الجولة الأولى على حساب مُضيفه فريق كروتوني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

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أما على الصعيد الأوروبي فقد نجح الفريق في تخطي عقبة كلاً من الدور التمهيدي الثالث والدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي، وبالتالي ضمن تأهله إلي دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، وهو الأمر الذي أعطى بدوره دافعاً معنوياً كبيراً بالنسبة لجماهيره والتي بدأت تترقب عودة فريقها من جديد إلي التألق وإستعادة أمجاده الضائعة في السنوات القليلة الماضية.

وعلى الرغم من هذه الطموحات الكبيرة بالنسبة لجماهير فريق الروسونيري، إلا أن المدرب فيتشينزو مونتيلا قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن الهدف الرئيسي لفريق ميلان في الموسم الحالي هو ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ومن أجل تحقيق ذلك الهدف يجب على فريق الروسونيري إما أنه يُنهي الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار، أو عن طريق الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الحالي.

وبعيداً عن هذه التصريحات الدبلوماسية فإن أغلب وسائل الإعلام الإيطالية تُدرك جيداً أن فريق ميلان قادراً على تحقيق أكثر من ذلك في الموسم الحالي، وذلك بسبب التشكيلة القوية التي أصبح يمتلكها الفريق بعدما قامت إدارة النادي الصينية بصرف الأموال الطائلة في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل شراء العناصر البارزة.

ولعل من أبرز إنتدابات فريق الروسونيري هو المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي والذي أصبح قائداً لفريق ميلان، علماً بأنه قادم من نادي يوفنتوس الإيطالي في واحدة من أكبر المفاجأت التي حدثت في الصيف الحالي.