موعد مباراة فينورد روتردام وفيلام في الدوري الهولندي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق فينورد روتردام لإستقبال ضيفه فريق فيلام يوم غداً الأحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق فينورد روتردام المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد جيوفاني فان برونكهورست باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في الدوري الهولندي في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه للمحافظة على لقبه بطلاً للدوري للموسم الثاني على التوالي، على الرغم من أنه يعلم صعوبة ذلك الأمر جيداً في ظل المنافسة القوية التي تنتظره من جانب كلاً من فريق أياكس أمستردام وفريق أيندهوفن.

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وكان فريق فينورد روتردام قد بدأ موسمه الحالي بطريقة مثالية للغاية، حيث فاز بلقب كأس السوبر الهولندي على حساب فريق فيتيس أرنهيم بركلات الترجيح، أما على صعيد الدوري الهولندي فقد فاز في الجولة الأولى على حساب فريق تفينتي بهدفين مقابل هدف واحد، ومن ثم فاز أيضاً في الجولة الثانية وهذه المرة على حساب فريق إكسيلسيور بهدف وحيد مقابل لا شئ.

مما أعطى بالتالي لجماهيره الكثير من الثقة في قدرة فريقها على التتويج من جديد في الموسم الحالي بطلاً للدوري ولم لا إضافة إليه لقب كأس هولندا هو الآخر، ولكن الهدف الكبير لفريق فينورد روتردام في الموسم الحالي هو الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما غاب عن المسابقة في السنوات الماضية.

علماً بأن القرعة التي أجراها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس الماضي قد أسفرت عن وقوع فريق فينورد روتردام في مجموعة صعبة للغاية ومعقدة، وهي المجموعة السادسة والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق نابولي الإيطالي وفريق شاختار الأوكراني، على أن تكون المباراة الإفتتاحية له في المسابقة في منتصف شهر سبتمبر المقبل حينما يستقبل فريق مانشستر سيتي في مدينة روتردام في موقعة مرتقبة للغاية.

المؤتمر الصحفي لمدرب فريق فينورد روتردام جيوفاني فان برونكهورست