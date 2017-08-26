موعد مباراة نابولي وأتالانتا في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يصطدم فريق نابولي بضيفه العنيد فريق أتالانتا يوم غداً الأحد في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب سان باولو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق نابولي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري وهو في أفضل حالاته المعنوية، وذلك بعدما ضمن في نهاية الأسبوع الماضي تأهله إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، مما سيُعطي فريق الجنوب الإيطالي بكل تأكيد حافزاً معنوياً كبيراً من أجل إستكمال بقية أطوار موسمه الحالي بنجاح.

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ولا شك أن طموحات نادي نابولي وأنصاره في الموسم الحالي لا تقتصر فقط على شرف المحاولة، وإنما يرغب الجميع في المدينة في إسقاط سيد إيطاليا فريق يوفنتوس عن عرشه كبطلاً للكالتشيو في أخر 6 مواسم، علماً بأن فريق نابولي قد حاول أن يفعل ذلك في السنوات القليلة الماضية ولكنه كان يفشل دائماً.

ولكن إنطلاقة الموسم الحالي توحي بأن فريق نابولي مختلف عن المواسم الماضية، فالفريق قوي كعادته من الناحية الهجومية ولكنه بدأ يتحسن أيضاً من الناحية الدفاعية، وإن كان لم يواجه بعد حتى الآن في الموسم الجديد الإختبار الحقيقي والذي من شأنه أن يحكم على مستقبل الفريق.

وحتى الآن خاض فريق نابولي لقائين على الصعيد الأوروبي وذلك أمام فريق نيس الفرنسي في إطار الدور التمهيدي الآخير من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفي كلاً من اللقائين فاز بذات النتيجة وهي هدفين مقابل لا شئ، أما على الصعيد المحلي فقد خاض مباراة واحدة فقط وفاز بها أيضاً وذلك على حساب مُضيفه فريق هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، علماً بأن الهدف الوحيد الذي جاء في شباك حارس مرماه الإسباني المخضرم بيبي رينا جاء من ركلة جزاء.

وفي يوم الخميس الماضي أصبح فريق نابولي على علم بالمجموعة التي سيتواجد بها في دوري الأبطال بعدما أجرى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم القرعة، حيث سيتواجد في المجموعة السادسة رفقة كلاً من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق فينورد روتردام الهولندي وفريق شاختار الأوكراني، مما يؤكد أن طريقه نحو الدور ثمن النهائي لن يكون سهلاً على الإطلاق.