موعد مباراة فينلو وأياكس أمستردام في الدوري الهولندي 2017 – 2018 م

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يحل فريق أياكس أمستردام ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره العائد من جديد إلي دوري الأضواء فريق فينلو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أياكس أمستردام المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي مارسيل كايزر وهو في أسوء حالاته، فالفريق بدأ الموسم الحالي بشكل كارثي للغاية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تم إقصاء الفريق من الأدوار التمهيدية من مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً من مسابقة الدوري الأوروبي.

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وبالتالي سيغيب فريق أياكس أمستردام عن المسابقات الأوروبية لأول مرة في تاريخه منذ موسم 1965 – 1966 م، وهو الأمر الذي يُشكل بكل تأكيد ضربة موجعة للغاية بالنسبة لجماهيره والتي كانت تأمل لآن ترى فريقها يعود إلي منصة التتويج على الصعيد الأوروبي في الموسم الحالي، وخاصة وأنه كان قريباً للغاية من تحقيق ذلك الهدف في الموسم الماضي حينما وصل إلي الدور النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، ولكنه خسر اللقب حينها على يد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل لا شئ.

أما على صعيد الدوري الهولندي فكان الجميع ينتظر فريق أياكس أمستردام أن تكون إنطلاقته قوية في الموسم الحالي، وخاصة بعدما خسر اللقب في الموسم الماضي لصالح فريق فينورد روتردام في الأسبوع الآخير من عمر المسابقة، ولكن ذلك لم يحدث حيث تعرض فريق أياكس أمستردام للخسارة في الجولة الأولى على يد فريق هيراكليس بهدفين مقابل هدف واحد.

ولكن وفي الجولة الثانية أعاد فريق أياكس أمستردام بعض الأمل لجماهير بعدما فاز على حساب فريق غرونينغن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليؤكد بذلك على الأقل أنه عازماً على المنافسة بقوة على لقب الدوري الهولندي رفقة كلاً من الثنائي فريق فينورد روتردام وفريق أيندهوفن، علماً بأن الضغوطات على فريق أياكس أمستردام باتت من الآن كبيرة للغاية من جانب أنصاره من أجل تصحيح المسار قبيل فوات الأوان.