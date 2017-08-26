موعد مباراة أيندهوفن ورودا في الدوري الهولندي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أيندهوفن لإستقبال نظيره فريق رودا يوم غداً الأحد على أرضية ملعب فيليبس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أيندهوفن المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد فيليب كوكو باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثالث على التوالي في مشواره في الدوري الهولندي في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه لإستعادة لقب الدوري والذي إنتزعه منه في الموسم الماضي فريق فينورد روتردام عن كل جدارة وإستحقاق.

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ولكن فريق أيندهوفن لم يُعاني فقط على صعيد الدوري الهولندي في الموسم الماضي، بل عاني على جميع الأصعدة وكان موسمه سيئاً للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك على الرغم من أنه أنهى الدوري الهولندي في المركز الثالث في الترتيب، ولكن ذلك بكل تأكيد لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهيره التي تبحث دائماً عن الفوز بالألقاب.

وإضافة لذلك تبحث أيضاً عن التواجد بشكل دائم وفي كل موسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يتمكن فريق أيندهوفن من فعله في الموسم الحالي بعدما فشل في إحتلال المركز الثاني في ترتيب الدوري الهولندي على أقل تقدير، ولعل ما زاد من المأساة والحزن بالنسبة لجماهيره أنه لن يتواجد حتى في مسابقة الدوري الأوروبي.

ولكن ذلك الأمر قد يكون جيداً بالنسبة لفريق أيندهوفن في نهاية المطاف، حيث سيكون كامل تركيزه على التتويج بالدوري الهولندي، ولعل أبرز دليل على ذلك هو إنطلاقته المثالية في الموسم الحالي، حيث حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب ضيفه فريق الكمار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي الجولة الثانية حقق الفوز من جديد وهذه المرة بإكتساحه لمُضيفه فريق بريدا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ليؤكد بذلك فريق أيندهوفن أن هدفه الرئيسي في الموسم الحالي هو إستعادة لقب الدوري الهولندي، وذلك على الرغم من تألق حامل اللقب أيضاً فريق فينورد روتردام.