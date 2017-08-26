موعد مباراة خيتافي وإشبيلية في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يحل فريق إشبيلية ضيفاً ثقيلاً على العائد من جديد إلي أحضان الليغا الإسبانية فريق خيتافي يوم غداً الأحد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إشبيلية المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني إدواردو بيريزو وهو في أفضل حالاته المعنوية، وذلك بعدما ضمن الفريق الأندلسي تأهله إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في نهاية الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع الفريق معنوياً بشكل كبير من أجل إستكمال موسمه بطريقة مثالية.

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وأتى ذلك التأهل بعد معاناة كبيرة فعلى الرغم من فوز فريق إشبيلية ذهاباً على مُضيفه فريق إسطنبول باشاكشهير التركي بهدفين مقابل هدف واحد في الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة، إلا أن موقعة الإياب قد إنتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين الطرفين، وبالتالي ضمن الفريق الأندلسي تواجده للموسم الثاني على التوالي في دوري الأبطال.

علماً بأن القرعة التي أجراها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس الماضي قد أسفرت عن وقوع فريق إشبيلية في المجموعة الخامسة، والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق ليفربول الإنجليزي وفريق سبارتاك موسكو الروسي وفريق ماريبور السلوفيني، وهو ما يعني أن الطريق سالك نسبياً لفريق إشبيلية من أجل التأهل إلي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة سواء إحتل المركز الأول أو الثاني عن مجموعته.

ولكن وبالعودة إلي منافسات الليغا سيجد فريق إشبيلية أنه يجب عليه أن يُصالح جماهيره، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل في الجولة الأولى على أرضية ميدانه رامون سانشيز بيثخوان أمام ضيفه فريق إسبانيول بهدف لمثله لكل فريق، وهو الأمر الذي لا يُعتبر مقبولاً تماماً بالنسبة لجماهيره وخاصة في حالة أراد الفريق الأندلسي أن يُنهي الليغا في الموسم الحالي ضمن الأربعة الكبار من جديد مثلما حدث في الموسم الماضي.

وفي بقية مباريات اليوم وعن الجولة ذاتها يستقبل فريق إسبانيول نظيره فريق ليغانيس، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يحل فريق أتليتك بيلباو ضيفاً على نظيره فريق إيبار.