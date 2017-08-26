موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يستعد فريق ريال مدريد لإستقبال ضيفه العنيد فريق فالنسيا يوم غداً الأحد على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في موقعة مرتقبة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ريال مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان باحثاً عن إستمرار نتائجه الإيجابية والأكثر من رائعة في إنطلاقة الموسم الحالي، والذي بدأه بشكل مثالي على جميع الأصعدة المحلية والأوروبية، حيث تمكن الفريق الملكي من الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإضافة لذلك تمكن أيضاً من الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه التقليدي فريق برشلونة بعدما فاز عليه ذهاباً وإياباً.

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مما أعطى الفريق حافزاً كبيراً للغاية من أجل إستكمال موسمه بأفضل صورة ممكنة، ولم لا البحث عن الفوز بجميع الألقاب في الموسم الحالي وخاصة وأن الفريق الملكي يمتلك جميع الإمكانيات التي تسمح به بالمنافسة على كل شئ، علماً بأن فريق ريال مدريد كان قد فاز في الموسم الماضي بكلاً من لقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من رحيل كلاً من الرباعي دانيلو وخاميس رودريغز وألفارو موراتا وماريانو دياز عن الفريق الملكي في الصيف الحالي، إلا أن الميرنغي لم يتأثر على الإطلاق وخاصة بعدما تعاقد مع عناصر شابة لديها مواهب كبيرة للغاية مثل تيو هيرنانديز وداني سيبايوس وإضافة لذلك عودة ماركوس لورينتي من الإعارة مما أعطى الفريق الملكي قوة إضافية على صعيد دكة البدلاء.

وكان الفريق الملكي قد حقق الفوز في الجولة الأولى من عمر الليغا خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق ديبورتيفو لاكورونيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما جعل الفريق يتربع على عرش الصدارة منذ الوهلة الأولى، ولكن وبالرغم من ذلك إلا أن المدرب زين الدين زيدان يُدرك جيداً أن الفوز على فريق فالنسيا لن يكون سهلاً على الإطلاق، وخاصة في ظل التغييرات الكثيرة التي شهدها فريق الخفافيش في الصيف الحالي والتي من شأنها أن تجعله ينهض من جديد ويعود للنتائج الإيجابية.