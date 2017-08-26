ملخص مباراة فيردر بريمن وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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حقق فريق بايرن ميونخ الفوز على حساب مُضيفه فريق فيردر بريمن بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فيسير ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ضغط الفريق البافاري بشكل قوي على مُضيفه بحثاً عن تسجيل الأهداف، وعند الدقيقة السابعة كاد ينجح في مسعاه بعدما سدد لاعبه الفرنسي كورنتان توليسو كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن العارضة تصدت لها وحرمته من التسجيل.

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ولكن ومع مرور الدقائق لم يُسفر ضغط فريق بايرن ميونخ عن أي شئ جديد وذلك لما وجده أمامه من فريق يتمتع بالصلابة الدفاعية، وليس ذلك فحسب بل تحسن فريق فيردر بريمن أيضاً من الناحية الهجومية وبدأ يُزعج ضيفه وإن كان لم يُشكل على حارس مرماه الألماني مانويل نوير الخطورة اللازمة.

وعند الدقيقة الثامنة والثلاثين سنحت أمام فريق بايرن ميونخ فرصة أخرى مثالية حينما سدد جناحه الهولندي الطائر أريين روبين كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر للحارس التشيكي بافلينكا بقليل، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر ضغط الفريق البافاري وفي مقابل ذلك إستمر تراجع فريق فيردر بريمن إلي مناطقه الدفاعية مع إعتماده على الهجمات المرتدة، ومع مرور الدقائق وإستمرار الضغط البافاري لم تصمد دفاعات فريق فيردر بريمن، وعند الدقيقة الثانية والسبعين نجح المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في إفتتاح التسجيل بطريقة أكثر من رائعة وسط فرحة عارمة من الجماهير البافارية وحالة من الصدمة من جانب أصحاب الأرض.

وبعدها مباشرة أجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق بايرن ميونخ أولى تبديلاته في اللقاء، فأشرك الألماني توماس مولر بدلاً من الفرنسي فرانك ريبيري سعياً لتسجيل المزيد من الأهداف وضمان نقاط المباراة كاملة، وعند الدقيقة الخامسة والسبعين نجح الفريق البافاري في مسعاه من جديد وسجل هدفه الثاني وهذه المرة عبر مهاجمه روبيرت ليفاندوفسكي أيضاً.

لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، وبذلك يخرج الفريق البافاري غانماً من أرض مُضيفه بالنقاط الكاملة ليرفع رصيده إلي 6 نقاط تربع بها على عرش صدارة البوندسليغا.