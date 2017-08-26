ملخص مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً صعباً للغاية على حساب مُضيفه فريق بورنموث بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فيتاليتي ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الفوز واضحة على كلاً من الفريقين وخاصة صاحب الأرض فريق بورنموث والذي حاول إستغلال دعم جماهيره الغفيرة، وعند الدقيقة الثالثة عشر نجح فريق بورنموث في تحقيق مبتغاه وتمكن من تسجيل هدفه الأول في اللقاء، وذلك عبر لاعبه الإنجليزي تشارلي دانيلز بطريقة أكثر من رائعة.

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ولكن رد الضيوف لم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة الحادية والعشرين تمكن فريق مانشستر سيتي من تعديل النتيجة وذلك عبر مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس عقب إنفراده بالحارس البوسني أزمير بيغوفيتش، ولم يكتفِ فريق مانشستر سيتي بذلك وبحث عن قلب الطاولة على مُضيفه وتسجيل المزيد من الأهداف، ولكن بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد من الطرفين ليذهب الشوط إلي نهايته على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني زاد فريق مانشستر سيتي من ضغطه على منافسه وفي مقابل ذلك تراجع فريق بورنموث بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية وإعتمد بشكل رئيسي على الهجمات المرتدة، وعند الدقيقة الحادية والسيتن كاد فريق بورنموث يُباغت ضيفه حينما سدد مهاجمه جوشوا كينغ كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن القائم الأيمن للحارس البرازيلي إيدرسون تصدى للكرة.

وعند الدقيقة السادسة والستين حاول الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي تنشيط خطوطه الأمامية، فأشرك المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو بدلاً من البرتغالي برناردو سيلفا، وعند الدقيقة الرابعة والسبعين كاد المدافع نيكوس أوتاميندي يُهدي فريقه هدف الفوز حينما سدد كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن القائم الأيمن للحارس أزميز بيغوفيتش تصدى للكرة وحرم الضيوف من التسجيل.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة إستمر فريق مانشستر سيتي ضاغطاً على مُضيفه، ولكنه وجد أمامه دفاعاً في غاية الصلابة تمكن من الصمود حتى جائت الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع وحينها تمكن فريق مانشستر سيتي من تسجيل هدفه الثاني في المباراة وذلك عبر لاعبه رحيم ستيرلينغ وسط فرحة عارمة من أنصار الفريق، وبذلك رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلي 7 نقاط.