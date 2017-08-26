ملخص مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى حاول فريق مانشستر يونايتد أن يقوم بفرض سيطرته على ضيفه بشكل كامل، وفي المقابل بدأ فريق ليستر سيتي المواجهة بهدوء وتراجع بكامل عناصره إلي مناطقه الدفاعية من أجل حرمان فريق مانشستر يونايتد من تهديد مرماه مع الإعتماد بكل تأكيد على الهجمات المرتدة.

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وعند الدقيقة الثامنة عشر تمكن فريق مانشستر يونايتد من إفتتاح التسجيل عبر لاعبه الإسباني خوان ماتا ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل، ومع مرور الدقائق إستمر الضغط القوي من جانب فريق مانشستر يونايتد ولكنه وجد أمامه دفاعاً صلباً للغاية وأيضاً حارساً متألقاً وهو الدنماركي كاسبر شمايكل.

ليستمر ذلك السيناريو طويلاً حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الطرفين، ومعه بدأ القلق يُسيطر على جماهير مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد خوفاً من سقوط فريقهم في فخ التعادل في نهاية المطاف.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر ضغط فريق مانشستر يونايتد وعند الدقيقة الثانية والخمسين أسفر ذلك عن تحصله على ركلة جزاء، ليُنفذها المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ولكن الحارس كاسبر شمايكل تألق وتصدى لها وحافظ على نظافة شباكه.

وعند الدقيقة السابعة والستين حاول البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد تنشيط خطوطه الأمامية، فأشرك الإنجليزي الواعد ماركوس راشفورد بدلاً من خوان ماتا على أمل أن يتمكن فريقه من فك شفرة دفاعات الضيوف في نهاية المطاف، وعند الدقيقة السبعين نجح فريق مانشستر يونايتد أخيراً في تسجيل هدفه الأول في اللقاء وذلك من خلال ركلة ركنية أنهاها البديل ماركوس راشفورد في مرمى فريق ليستر سيتي وسط فرحة عارمة من أنصار مسرح الأحلام.

وعند الدقيقة الثانية والثمانين حسم فريق مانشستر يونايتد الأمور تماماً حينما سجل له البديل الآخر البلجيكي مروان فيلايني ثاني الأهداف، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد وبذلك حصد فريق مانشستر يونايتد النقاط الثلاث ورفع رصيده إلي 9 نقاط تربع بها على عرش صدارة البريمرليغ وحيداً دون أي شريك.