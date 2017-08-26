ملخص مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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حقق فريق إنتر فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق روما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في موقعة القمة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الفوز واضحة بصورة جلية على كلاً من الفريقين، وعند الدقيقة الرابعة عشر جائت أولى الفرصة الخظيرة لمصلحة أصحاب الأرض حينما سدد اللاعب ألكسندر كولاروف كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيمن للحارس سمير هاندانوفيتش وقف بجانب الضيوف وتصدى للكرة.

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ولكن إصرار فريق روما على التسجيل كان كبيراً للغاية فبعدها بدقيقة واحدة فقط تمكن فريق الذئاب من إفتتاح التسجيل وذلك عبر المهاجم البوسني إيدن دجيكو وسط فرحة عارمة من الأنصار في المدرجات، ومن بعدها توقع الجميع أن يكون لفريق إنتر ردة فعل قوية ولكن لم يحدث ذلك على الإطلاق بل إستمر فريق روما مُسيطراً بشكل نسبي على اللقاء.

وعند الدقيقة التاسعة والثلاثين كاد فريق روما يُسجل ثاني أهدافه بعدما سدد لاعبه البلجيكي رادجا ناينغولان كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيمن للحارس سمير هاندانوفيتش وقف في وجه أصحاب الأرض مجدداً وتصدى للكرة، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته على وقع تقدم فريق الذئاب بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر الضغط المتواصل من جانب فريق روما بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وعند الدقيقة الثالثة والستين حاول الإيطالي دي فرانشيسكو مدرب فريق روما أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بصورة أكبر من أجل قتل المباراة بهدف أخر، وذلك بإشراكه لستيفان الشعراوي بدلاً من جريجوري ديفريل.

وبعدها بدقيقتين كاد ينجح فريق روما في مسعاه حينما سدد لاعبه دييغو بيروتي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيسر للحارس سمير هاندانوفيتش تصدى للكرة ليحرم بذلك القائم فريق روما من التسجيل للمرة الثالثة.

ولكن العقاب أتي سريعاً للغاية من جانب فريق إنتر فعند الدقيقة الثامنة والستين تمكن الفريق الضيف من إدراك التعادل وذلك عبر قائده ماورو إيكاردي، ولم يكتفِ فريق إنتر ذلك بل زاد من معاناة مُضيفه بعدما تمكن من تسجيل هدفه الثاني في المباراة وذلك عبر قائده من جديد ماورو إيكاردي وهذه المرة عند الدقيقة السابعة والسبعين.

وعند الدقيقة السابعة والثمانين حسم فريق إنتر الأمور تماماً وذلك بعدما سجل له لاعبه الأوروغوياني ماتياس فيتسينو ثالث الأهداف، وبذلك يحصد فريق إنتر النقاط الكاملة رافعاً رصيده إلي 6 نقاط فيما إستقر رصيد فريق روما عند 3 نقاط.