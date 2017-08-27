تعرف على مشوار مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي تم إجرائها في يوم الخميس الماضي بإمارة موناكو عن وقوع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في المجموعة الأولى، وذلك بجوار كلاً من فريق بنفيكا البرتغالي وفريق بازل السويسري وفريق سيسكا موسكو الروسي، مما يجعل الطريق سالكاً بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد من أجل التأهل إلي الدور ثمن النهائي.

وسيبدأ فريق مانشستر يونايتد رحلته في دور المجموعات من على أرضه مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد، حينما يستقبل فريق بازل في اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سيسكا موسكو في اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً مرة أخرى وهذه المرة على فريق بنفيكا على أرضية ملعب النور بمدينة لشبونة في اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق بنفيكا على أرضية ملعب أولد ترافورد في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على نظيره فريق بازل على أرضية ملعب سانت جاكوب بارك في اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يستقبل فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق سيسكا موسكو على أرضية ملعب أولد ترافورد في اليوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.