تعرف على مشوار مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مجموعة صعبة نسبياً وهي المجموعة السادسة، والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق نابولي الإيطالي وفريق فينورد روتردام الهولندي وفريق شاختار الأوكراني، مما يؤكد أن عشاق كرة القدم سوف يكونوا على موعد مع مباريات مثيرة وممتعة للغاية بين أربعة أندية تُقدم كرة قدم أكثر من رائعة.

وسيبدأ فريق مانشستر سيتي رحلته في دور المجموعات في اليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل حينما يحل ضيفاً على فريق فينورد روتردام، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانيةيستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره فريق شاختار على أرضية ملعب الإتحاد في اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره فريق نابولي في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب الإتحاد في اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً على نظيره فريق نابولي على أرضية ملعب سان باولو في اليوم الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره فريق فينورد روتردام على أرضية ملعب الإتحاد في اليوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً على نظيره فريق شاختار في اليوم السادس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.