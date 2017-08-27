تعرف على مشوار يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق يوفنتوس الإيطالي في المجموعة الرابعة، وذلك بجوار كلاً من فريق برشلونة الإسباني وفريق أولمبياكوس اليوناني وفريق سبورتينغ لشبونة، مما يوحي بأن طريق سيد إيطاليا إلي الدور ثمن النهائي لن يكون صعباً على الإطلاق.

وسيبدأ فريق يوفنتوس رحلته في دور المجموعات بموقعة نارية حينما يحل ضيفاً على فريق برشلونة على أرضية ملعب الكامب نو في اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يستقبل فريق يوفنتوس نظيره فريق أولمبياكوس على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو في اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يستقبل فريق يوفنتوس نظيره فريق سبورتينغ لشبونة على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو في اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يحل فريق يوفنتوس ضيفاً على نظيره فريق سبورتينغ لشبونة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يصطدم فريق يوفنتوس بضيفه فريق برشلونة على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو في اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يحل فريق يوفنتوس ضيفاً على نظيره فريق أولمبياكوس في أثينا في اليوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.