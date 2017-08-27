تعرف على مشوار روما في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس عن وقوع فريق روما الإيطالي في مجموعة حديدية وهي المجموعة الثالثة، والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق تشيلسي الإنجليزي وفريق أتليتكو مدريد الإسباني وفريق كاراباخ من أذربيجان، مما يؤكد أن الصراع من أجل التأهل للدور ثمن النهائي سوف يكون شرساً للغاية.

وسيبدأ فريق روما رحلته في دور المجموعات حينما يستقبل فريق أتليتكو مدريد على أرضية ملعب الأولمبيكو في اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يحل فريق روما ضيفاً على نظيره فريق كاراباخ في اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يحل فريق روما ضيفاً على نظيره فريق تشيلسي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يستقبل فريق روما نظيره فريق تشيلسي على أرضية ملعب الأولمبيكو في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يحل فريق روما ضيفاً على نظيره فريق أتليتكو مدريد في اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يستقبل فريق روما نظيره فريق كاراباخ على أرضية ملعب الأولمبيكو في اليوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.