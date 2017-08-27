تعرف على مشوار بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق بايرن ميونخ الألماني في مجموعة صعبة نسبياً وهي المجموعة الثانية، والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق سيلتك الإسكتلندي وفريق أندرلخت البلجيكي.

وسيبدأ فريق بايرن ميونخ رحلته في دور المجموعات في اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل حينما يستقبل فريق أندرلخت على أرضية ملعب أليانز أرينا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يحل فريق بايرن ميونخ ضيفاً على نظيره فريق باريس سان جيرمان في قمة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب حديقة الأمراء في اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يستقبل فريق بايرن ميونخ نظيره فريق سيلتك على أرضية ملعب أليانز أرينا في اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يحل فريق بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سيلتك على أرضية ملعب سيلتك بارك في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يحل فريق بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أندرلخت في اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يصطدم فريق بايرن ميونخ بضيفه فريق باريس سان جيرمان على أرضية ملعب أليانز أرينا في اليوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.