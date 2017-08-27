تعرف على مشوار أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2018 م

Advertisements

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق أتليتكو مدريد الإسباني في مجموعة صعبة للغاية وهي المجموعة الثالثة، والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق تشيلسي الإنجليزي وفريق روما الإيطالي وفريق كاراباخ من أذربيجان، مما يؤكد أن تأهل فريق الروخي بلانكوس إلي الدور ثمن النهائي لن يكون سهلاً على الإطلاق.

وسيبدأ فريق أتليتكو مدريد رحلته في دور المجموعات في اليوم الثاني عشر من سبتمبر المقبل حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق روما على أرضية ملعب الأولمبيكو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وفي الجولة الثانية يستقبل فريق أتليتكو مدريد نظيره فريق تشيلسي في قمة نارية من العيار الثقيل في اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كاراباخ في اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يستقبل فريق أتليتكو مدريد نظيره فريق كاراباخ في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يستقبل فريق أتليتكو مدريد نظيره فريق روما في اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفاً على نظيره فريق تشيلسي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في اليوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.