تعرف على مشوار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المجموعة الثانية، وذلك بجوار كلاً من فريق بايرن ميونخ الألماني وفريق سيلتك الإسكتلندي وفريق أندرلخت البلجيكي.

وسيبدأ الفريق الباريسي رحلته في دور المجموعات في اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سيلتك على أرضية ملعب سيلتك بارك، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يصطدم فريق باريس سان جيرمان بضيفه فريق بايرن ميونخ في قمة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب حديقة الأمراء في اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أندرلخت في اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يستقبل فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق أندرلخت على أرضية ملعب حديقة الأمراء في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يستقبل فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق سيلتك على أرضية ملعب حديقة الأمراء في اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً على نظيره فريق بايرن ميونخ على أرضية ملعب أليانز أرينا في اليوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.