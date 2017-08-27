تعرف على مشوار ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق ليفربول الإنجليزي في مجموعة سهلة نسبياً وهي المجموعة الخامسة، والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق إشبيلية الإسباني وفريق سبارتاك موسكو الروسي وفريق ماريبور السلوفيني، مما يوحي بأن الطريق نحو الدور ثمن النهائي سوف يكون سالكاً لفريق الريدز والفرعون المصري محمد صلاح.

وسيبدأ فريق ليفربول رحلته في دور المجموعات في اليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل حينما يستقبل فريق إشبيلية على أرضية ملعب أنفيلد رود، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يحل فريق ليفربول ضيفاً على نظيره فريق سبارتاك موسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يحل فريق ليفربول ضيفاً على نظيره فريق ماريبور في اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق ماريبور على أرضية ملعب أنفيلد رود في اليوم الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يحل فريق ليفربول ضيفاً على نظيره فريق إشبيلية على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان في اليوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق سبارتاك موسكو على أرضية ملعب أنفيلد رود في اليوم السادس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.