تعرف على مشوار بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق بوروسيا دورتموند الألماني في مجموعة صعبة للغاية وهي المجموعة الثامنة، والتي ضمت أيضاً كلاً من حامل اللقب في أخر نسختين فريق ريال مدريد الإسباني وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي وفريق أبويل نيقوسيا القبرصي.

وسيبدأ فريق بوروسيا دورتموند رحلته في دور المجموعات في اليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق توتنهام هوتسبير في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب ويمبلي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يصطدم فريق بوروسيا دورتموند بضيفه فريق ريال مدريد على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك في اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يحل فريق بوروسيا دورتموند على نظيره فريق أبويل نيقوسيا في اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يستقبل فريق بوروسيا دورتموند نظيره فريق أبويل نيقوسيا على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك في اليوم الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يستقبل فريق بوروسيا دورتموند نظيره فريق توتنهام هوتسبير على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك في اليوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفاً على نظيره فريق ريال مدريد على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في اليوم السادس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.