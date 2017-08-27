تعرف على مشوار تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق تشيلسي الإنجليزي في مجموعة قوية للغاية وهي المجموعة الخامسة، والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق أتليتكو مدريد الإسباني وفريق روما الإيطالي وفريق كاراباخ من أذربيجان، مما يؤكد أن طريق تأهل البلوز نحو الدور ثمن النهائي لن يكون سهلاً على الإطلاق.

وسيبدأ فريق تشيلسي رحلته في دور المجموعات في اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل حينما يستقبل فريق كاراباخ على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يحل فريق تشيلسي ضيفاً على نظيره فريق أتليتكو مدريد في قمة نارية من العيار الثقيل في اليوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يستقبل فريق تشيلسي نظيره فريق روما على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يحل فريق تشيلسي ضيفاً على نظيره فريق روما على أرضية ملعب الأولمبيكو في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يحل فريق تشيلسي ضيفاً على نظيره فريق كاراباخ في اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يصطدم فريق تشيلسي بضيفه فريق أتليتكو مدريد على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في اليوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.