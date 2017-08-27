تعرف على مشوار نابولي في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق نابولي الإيطالي في مجموعة صعبة نسبياً وهي المجموعة السادسة، والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق فينورد روتردام الهولندي وفريق شاختار الأوكراني.

وسيبدأ فريق نابولي رحلته في دور المجموعات في اليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق شاختار، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يستقبل فريق نابولي نظيره فريق فينورد روتردام على أرضية ملعب سان باولو في اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يحل فريق نابولي ضيفاً على نظيره فريق مانشستر سيتي في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب الإتحاد في اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يصطدم فريق نابولي بضيفه فريق مانشستر سيتي على أرضية ملعب سان باولو في اليوم الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يستقبل فريق نابولي نظيره فريق شاختار على أرضية ملعب سان باولو في اليوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يحل فريق نابولي ضيفاً على نظيره فريق فينورد روتردام في اليوم السادس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.