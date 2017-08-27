تعرف على مشوار موناكو في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق موناكو الفرنسي في مجموعة صعبة للغاية وهي المجموعة الثامنة، والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق لايبزيغ الألماني وفريق بيشكتاش التركي وفريق بورتو البرتغالي.

وسيبدأ فريق موناكو رحلته في دور المجموعات في اليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق لايبزيغ على أرضية ملعب ريد بول أرينا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يستقبل فريق موناكو نظيره فريق بورتو على أرضية ملعب لويس الثاني في اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يستقبل فريق موناكو نظيره فريق بيشكتاش على أرضية ملعب لويس الثاني في اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يحل فريق موناكو ضيفاً على نظيره فريق بيشكتاش على أرضية ملعب فودافون أرينا في اليوم الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يستقبل فريق موناكو نظيره فريق لايبزيغ على أرضية ملعب لويس الثاني في اليوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يحل فريق موناكو ضيفاً على نظيره فريق بورتو في اليوم السادس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.