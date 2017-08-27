تعرف على مشوار توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مجموعة معقدة وهي المجموعة الثامنة، والتي ضمت أيضاً كلاً من حامل اللقب في أخر نسختين فريق ريال مدريد الإسباني وفريق بوروسيا دورتموند الألماني وفريق أبويل نيقوسيا القبرصي.

وسيبدأ فريق توتنهام هوتسبير رحلته في دور المجموعات في اليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل حينما يصطدم بضيفه فريق بوروسيا دورتموند على أرضية ملعب ويمبلي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يحل ضيفاً على نظيره فريق أبويل نيقوسيا في اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفاً على نظيره فريق ريال مدريد على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يصطدم فريق توتنهام هوتسبير بضيفه فريق ريال مدريد على أرضية ملعب ويمبلي في اليوم الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفاً على نظيره فريق بوروسيا دورتموند على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك في اليوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق أبويل نيقوسيا على أرضية ملعب ويمبلي في اليوم السادس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.