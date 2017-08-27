تعرف على مشوار إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق إشبيلية الإسباني في المجموعة الخامسة، وذلك بجوار كلاً من فريق ليفربول الإنجليزي وفريق سبارتاك موسكو الروسي وفريق ماريبور السلوفيني.

وسيبدأ فريق إشبيلية رحلته في دور المجموعات في اليوم الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق ليفربول على أرضية ملعب أنفيلد رود، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يستقبل فريق إشبيلية نظيره فريق ماريبور على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان في اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يحل فريق إشبيلية ضيفاً على نظيره فريق سبارتاك موسكو في اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يستقبل فريق إشبيلية نظيره فريق سبارتاك موسكو على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان في اليوم الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يصطدم فريق إشبيلية بضيفه فريق ليفربول على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان في اليوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يحل فريق إشبيلية ضيفاً على نظيره فريق ماريبور في اليوم السادس من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.