ملخص مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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حسم فريق ليفربول موقعة القمة التي جمعته بضيفه فريق أرسنال بفوزه عليه بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أنفيلد رود ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول بدت الرغبة في الفوز واضحة جلياً على كلاً من الفريقين، وعند الدقيقة العاشرة كاد فريق ليفربول يُسجل أولى أهداف موقعة القمة عبر لاعبه المصري محمد صلاح، ولكن الحارس التشيكي المخضرم بيتر تشيك كان له رأياً مغايراً ورفض إستقبال الهدف منذ البداية.

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ومع مرور الدقائق زاد فريق ليفربول من ضغطه وعند الدقيقة السابعة عشر أسفر ذلك عن تسجيله لهدفه الأول في المباراة وذلك عبر لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وبعدها بعشرة دقائق ضاعف الفرعون المصري محمد صلاح من تقدم فريقه بإحرازه للهدف الثاني ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الأربعين حسم فريق ليفربول الأمور بنسبة كبيرة للغاية، وذلك بعدما سجل لاعبه السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لمصلحة فريق الريدز بطريقة أكثر من رائعة وسط حالة من الصدمة من جانب فريق أرسنال، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد وعلى وقع تقدم فريق ليفربول بهدفين مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني وبالرغم من تقدمه في النتيجة إلا أن فريق ليفربول إستمر ضاغطاً بشكل قوي على ضيفه بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وعند الدقيقة الخامسة والخمسين كاد يُتحقق له ما أراد حينما إنفرد الفرعون المصري محمد صلاح بالحارس بيتر تشيك ولكن الآخير حرمه مرة أخرى من التسجيل وتصدى للكرة.

ولكن إصرار الفرعون المصري محمد صلاح على التسجيل كان كبيراً للغاية، وعند الدقيقة السابعة والخمسين نجح في تحقيق مبتغاه بعدما إنفرد بالحارس بيتر تشيك مجدداً، ليقضي بشكل مؤكد على أي أمل متبقي لفريق أرسنال في المباراة، وعند الدقيقة الثانية والستين حاول الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فأشرك كلاً من الثنائي الهجومي ألكسندر لاكازيت وأوليفيه جيرو.

ولم يكتفِ فريق ليفربول بذلك فعند الدقيقة السابعة والسبعين أكمل البديل دانييل ستوريدج مهرجان أهداف فريقه بإحرازه للهدف الرابع والذي جاء من صناعة الفرعون محمد صلاح، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد إضافات أخرى ليحصد فريق الريدز النقاط الكاملة رافعاً رصيده إلي 7 نقاط جعلته ينضم إلي دائرة المتصارعين على اللقب.