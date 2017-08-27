ملخص مباراة فينورد روتردام وفيلام في الدوري الهولندي 2017 – 2018 م

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حقق فريق فينورد روتردام فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق فيلام بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في مدينة روتردام ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الهولندي 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق فينورد روتردام إستغلال عاملي الأرض والجمهور وضغط بشكل قوي على ضيفه سعياً لتسجيل الأهداف، وعند الدقيقة الثالثة عشر نجح فريق فينورد روتردام في إفتتاح التسجيل وذلك عبر لاعبه الهولندي تورنسترا وسط فرحة عارمة من الأنصار في المدرجات.

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ولم يكتفِ فريق فينورد روتردام بذلك وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل حسم المباراة بشكل مبكر للغاية، وعند الدقيقة السادسة عشر تحقق له ما أراد حينما سجل له لاعبه الهولندي ستيفن بيرغهاوس ثاني الأهداف، وعند الدقيقة العشرين ضاعف فريق فينورد روتردام من تقدمه وسجل الهدف الثالث وهذه المرة عبر الهولندي تورنسترا من جديد قاضياً بشكل نهائي على أي أمل لفريق فيلام في المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الأربعين سدد الهولندي توني فيلهينا كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس الألماني تيمون من التصدي لها، لتدخل مباشرة إلي الشباك ويُسجل بذلك فريق فينورد روترادم رابع أهدافه لينتهي بعدها الشوط دون إضافات أخرى.

وفي شوط المباراة الثاني وعلى الرغم من تقدمه العريض على مستوى النتيجة، إلا أن فريق فينورد روتردام ظل مستحوذاً بشكل كامل على الكرة وضاغطاً على ضيفه بحثاً عن إستكمال مهرجان أهدافه، ولكن ومع مرور الدقائق سيطر الهدوء التام على أجواء اللقاء وسط عدم وجود أي ردة فعل من جانب فريق فيلام الذي غاب تماماً من الناحية الهجومية.

وإستمر ذلك السيناريو حتى جائت الدقيقة الدقيقة الحادية والثمانين وحينها تحصل فريق فينورد روتردام على ركلة جزاء نفذها لاعبه الهولندي جيان باول بنجاح مسجلاً الهدف الخامس لفريقه، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد وبذلك حصد فريق فينورد روتردام النقاط الثلاث رافعاً رصيده إلي 9 نقاط تربع بها على عرش صدارة الدوري الهولندي في إطار سعيه للحفاظ على اللقب.