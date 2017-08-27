ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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حقق فريق تشيلسي الفوز على حساب ضيفه فريق إيفرتون بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى أحكم فريق تشيلسي قبضته على اللقاء، وخاصة في ظل تراجع فريق إيفرتون بكامل لاعبيه إلي مناطقهم الدفاعية من أجل تأمين مرماهم وحرمان أصحاب الأرض من التسجيل مع الإعتماد بشكل رئيسي على الهجمات المرتدة.

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ولكن صمود دفاعات فريق إيفرتون لم يستمر طويلاً فعند الدقيقة السابعة والعشرين تمكن فريق تشيلسي من تسجيل هدفه الأول في اللقاء وذلك عبر لاعبه الإسباني سيسك فابريغاس، أما ردة فعل فريق إيفرتون وعكس ما كان متوقعاً لم تكن حاضرة تماماً في الدقائق المتبقية من عمر الفترة الأولى.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب فقبل النهاية بقليل وتحديداً عند الدقيقة الأربعين نجح فريق تشيلسي في قتل المباراة بهدف ثاني والذي سجله مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا وسط حالة من خيبة الأمل بالنسبة لفريق إيفرتون وجماهيره، لينتهي الشوط بعدها على وقع تقدم أصحاب الأرض بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني وبالرغم من تقدمه المريح على مستوى النتيجة إلا أن فريق تشيلسي ظل ضاغظاً على ضيفه، وذلك من أجل تسجيل المزيد من الأهداف لإسعاد الجماهير الحاضرة ولتأكيد قوته في الموسم الحالي ورغبته في الحفاظ على لقبه بطلاً للبريمرليغ.

ومع مرور الدقائق بدأ فريق إيفرتون يتحسن بصورة نسبية ولكن غياب الفاعلية الهجومية عنه كانت واضحة بشكل كبير مما جعله يفشل تماماً في تهديد مرمى الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا، وعند الدقيقة السادسة والسبعين قرر الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي أن يُعقد الأمور أكثر على الضيوف، فأشرك متوسط ميدانه الفرنسي تيموي باكايوكو بدلاً من الجناح الإسباني بيدرو رودريغز وذلك من أجل إغلاق كل الطرق المؤدية لمرماه وإحكام السيطرة على وسط الميدان.

لتمر الدقائق المتبقية من عمر اللقاء دون أن تشهد أي جديد من الجانبين، وبذلك يخرج فريق تشيلسي غانماً بالنقاط الثلاث ليرفع رصيده إلي 6 نقاط جعلته يدخل من جديد في الصراع على اللقب.