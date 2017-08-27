ملخص مباراة خيتافي وإشبيلية في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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حقق فريق إشبيلية فوزاً صعباً للغاية على حساب مُضيفه فريق خيتافي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ألفونسو بيريث ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الآخر وخاصة فريق خيتافي الذي يخوض اللقاء على أرضه وأمام جماهيره، وعند الدقيقة السابعة عشر سنحت لفريق خيتافي أولى الفرص الخطيرة في اللقاء، وذلك حينما إنفرد لاعبه السنغالي أماث بالحارس سيرخيو ريكو ولكنه أضاعها بغرابة شديدة للغاية بعدما سدد الكرة عالياً.

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ومع مرور الدقائق إنحصر اللعب أكثر في وسط الميدان وزادت الصراعات البدنية وذلك دون أن يتمكن أي فريق من تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق الآخر، ليستمر ذلك السيناريو دون أي تغيير على مستوى النتيجة حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الوضع كثيراً وإستمرت الفاعلية الهجومية غائبة على كلاً من الفريقين، وخاصة فريق إشبيلية الذي يمتلك في خطه الهجومي كلاً من الثلاثي وسام بن يدر وخيسوس نافاس ونوليتو، وذلك بعكس فريق خيتافي الذي حاول على الأقل ولولا صلابة دفاع الفريق الأندلسي لكان قد سجل هدف أو ربما أكثر من ذلك.

وعند الدقيقة الثالثة والستين حاول الأرجنتيني إدواردو بيريزو أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية، فأشرك الكولومبي لويس مورييل بدلاً من وسام بن يدر سعياً لتسجيل هدف واحد فقط على الأقل من حصد النقاط الثلاث.

وقبل نهاية اللقاء بقليل وتحديداً عند الدقيقة الرابعة والثمانين نجح فريق إشبيلية في مسعاه، وذلك بعدما سجل له البرازيلي باولو غانسو أولى الأهداف بطريقة رائعة للغاية، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، وبذلك حصد فريق إشبيلية النقاط الثلاث الأولى له في الليغا في الموسم الحالي ليرفع رصيده بالتالي إلي 4 نقاط.