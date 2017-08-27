بعد ديمبيلي نجم أخر على أعتاب الإنتقال إلي برشلونة في خلال ساعات

Advertisements

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة الإسباني بات على مشارف التعاقد رسمياً مع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحفية إلي أن مصادر مقربة من داخل إدارة نادي برشلونة قد أكدت أن إدارة نادي ليفربول مستعدة للتفاوض حول الصفقة، وذلك بعدما كانت إدارة النادي الإنجليزي معارضة لحدوث الصفقة طوال الفترة الماضية، وفي حالة صحة هذه الأنباء فإنه من المتوقع أن يتم حسم الصفقة في خلال الساعات القادمة أو ربما في يوم غداً الأثنين كحد أقصى، على أن يتجه النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو بعدها مباشرة إلي مدينة برشلونة وذلك من أجل خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تقديمه رسمياً بقميص النادي الكتالوني.

Advertisements

هذا وتأتي هذه الأنباء في ظل غياب النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو عن فريقه الحالي ليفربول لمدة أكثر من شهر بداعي الإصابة في الظهر كما قال نادي ليفربول في أكثر من مناسبة سابقة، وكما أكد أيضاً على ذلك الأمر الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير نادي ليفربول تشعر بأن خروج لاعبها البرازيلي كوتينيو من قلعة أنفيلد رود بات وشيكاً للغاية، وخاصة في ظل غياب أي تصريح من اللاعب نفسه حول الشائعات الكثيرة التي يتم تداولها حول مستقبله.

ومن جهتها كانت إدارة نادي برشلونة قد نجحت منذ يومين في حسم ثالث صفقات النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد التعاقد مع النجم الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي صاحب ال 20 عاماً قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة قياسية، علماً بأن النادي الكتالوني كان قد تعاقد أيضاً مع الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو ومتوسط الميدان البرازيلي باولينيو.

وفي حالة نجاح نادي برشلونة في التعاقد مع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، فحينها سيكون النادي قد نجح في تعويض رحيل نجمه البرازيلي السابق نيمار جونيور، والذي كان قد إنتقل بدوره منذ شهر تقريباً إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة القرن والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو.