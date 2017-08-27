منتخب الفراعنة يتلقى ضربة موجعة قبل موقعتي أوغندا

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كشف مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم أن اللاعب الواعد مصطفى فتحي لاعب نادي التعاون السعودي من المحتمل أن يغيب عن صفوف المنتخب في المواجهة المقبلة التي ستجمعه بمُضيفه منتخب أوغندا، والتي تأتي في إطار تصفيات كأس العالم 2018 م حيث أشار المصدر إلي أن مصطفى فتحي قد شعر أثناء معسكر المنتخب ببعض الآلام في رقبته.

وبالتالي فإن اللاعب سوف يخضع للفحص الطبي في مساء اليوم الأحد وذلك بناءً على طلب من الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، والذي طلب بدوره من طبيب المنتخب إعداد تقرير شامل عن حالة اللاعب حتى يتم تحديد ما إذا كان سيغيب عن المنتخب في المباراة المقبلة فقط أو عن اللقائين أمام منتخب أوغندا ذهاباً وإياباً.

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ومن جهته يواصل المنتخب المصري تحضيراته المستمرة وذلك إستعداداً لإستئناف مشواره في تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، حيث سيحل المنتخب المصري ضيفاً على نظيره منتخب أوغندا في يوم الخميس المقبل الموافق ليوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في إطار الجولة الثالثة من عمر التصفيات ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، على أن تكون مُذاعة على قناة بي إن سبورتس الأولى المشفرة إضافة إلي قناة أون سبورت المفتوحة.

هذا وسوف تُقام موقعة الإياب بين المنتخبين في إطار الجولة الرابعة من عمر التصفيات في مطلع شهر سبتمبر المقبل وتحديداً في اليوم الخامس من الشهر على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، علماً بأن المنتخب المصري قد حقق حتى الآن العلامة الكاملة من أول لقائين له في التصفيات مما يعني أنه في حالة حقق الفوز في اللقائين القادمين، فإنه بذلك سوف يُصبح قريباً للغاية من حجز مقعده لأول مرة في المونديال منذ عام 1990 م، وهو الأمر الذي تحلم به الجماهير المصرية ليلاً ونهاراً منذ سنوات طويلة.