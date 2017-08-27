الأهلي يضع شرطاً أساسياً مقابل رحيل لاعبه الواعد إلي الدوري الإيطالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية أن إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة المهندس محمود طاهر قد رفضت رسمياً العرض الذي قدمه نادي أودينيزي الإيطالي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الواعد أحمد حمدي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.

وكان نادي أودينيزي قد قدم عرضاً إلي النادي الأهلي من أجل إستعارة اللاعب لمدة موسم واحد فقط مقابل 250 ألف يورو مع وجود شرط جزائي في العقد تصل قيمته إلي مبلغ 850 ألف يورو، ومن جهته كان الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد إجتمع يوم أمس السبت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وعقب هذا الإجتماع أعطى الجهاز الفني لفريق الأهلي موافقته على إحتراف اللاعب.

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ولكن إدارة النادي الأهلي وبرئاسة المهندس محمود طاهر تُحاول أن تضع بنوداً جديدة في عقد اللاعب مع نادي أودينيزي، حيث تطلب إدارة النادي الأهلي الحصول على مبلغ 350 ألف يورو مقابل موسم الإعارة الذي سيلعب فيه اللاعب أحمد حمدي رفقة فريق أودينيزي، وإضافة لذلك تطلب إدارة النادي الأهلي وضع بنداً جزائياً في العقد بأحقية شراء النادي الإيطالي لأحمد حمدي بشكل نهائي على تصل قيمة ذلك البند إلي مبلغ 3 مليون يورو، ويأتي ذلك في إطار سعي إدارة النادي للإستفادة بأفضل طريقة ممكنة من الناحية المادية من رحيل اللاعب.

هذا وكان اللاعب أحمد حمدي قد فاز رفقة فريقه الأهلي في الموسم الماضي 2016 – 2017 بكلاً من لقب الدوري المصري الممتاز وأيضاً لقب كأس مصر، وكان قريباً أيضاً من الفوز بلقب البطولة العربية للأندية ولكن تم إقصاء فريقه من الدور نصف النهائي من عمر المسابقة على يد فريق الفيصلي الأردني.

ومن جهته يستعد فريق الأهلي بشكل يومي لموقعته المقبلة أمام ضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي، والتي تأتي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م، وذلك عقب فترة التوقف الدولي مباشرة وتحديداً في منتصف شهر سبتمبر المقبل، على أن تُقام موقعة الإياب في رادس في الشهر ذاته.