ملخص مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام ضيفه فريق فالنسيا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ضغط الفريق الملكي بشكل قوي للغاية على ضيفه من أجل تسجيل هدف مُبكر والذي من شأنه سيجعل المباراة أسهل عليه، وعند الدقيقة العاشرة تحقق له ما أراد حينما سجل الإسباني الواعد ماركو أسينسيو الهدف الأول لأصحاب الأرض وسط فرحة عارمة من الجماهير في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو.

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ولكن رد فريق فالنسيا لم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة الثامنة عشر نجح فريق الخفافيش في تعديل النتيجة، وذلك عبر اللاعب الواعد كارلوس سولير عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات الفريق الملكي ليُشعل من أجواء اللقاء من جديد، وفيما تبقى من دقائق في الفترة الأولى من عمر اللقاء عاد الريال مجدداً ليُمارس الضغط على منافسه ولكنه أضاع كل الفرص التي سنحت أمامه من أجل تسجيل الأهداف، لينتهي الشوط في نهاية المطاف على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله من الجانبين.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي إعادة ترتيب الأمور بالنسبة لفريقه، وذلك من خلال إشراك الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بدلاً من الإسباني إيسكو منذ الوهلة الأولى، ومع مرور الدقائق زاد فريق ريال مدريد من ضغطه على ضيفه سعياً لتسجيل الهدف الثاني والتقدم من جديد على مستوى النتيجة، ولكنه وجد أمامه دفاعاً صلباً للغاية وحارس مرمى متألق وهو البرازيلي نيتو.

وعند الدقيقة السابعة والسبعين زادت الأمور صعوبة على الفريق الملكي وذلك حينما تمكن فريق فالنسيا من تسجيل هدفه الثاني في اللقاء عبر لاعبه الفرنسي جيوفري كوندوغبيا وسط حالة من الصدمة من جانب فريق ريال مدريد وأنصاره، ولكن إصرار الميرنغي على عدم تلقي الخسارة كان كبيراً للغاية وعند الدقيقة الثالثة والثمانين نجح في إدراك التعادل وذلك عبر ماركو أسينسيو من خلال ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء نفذها بطريقة رائعة.

وعلى الرغم من محاولات الفريق الملكي المكثفة في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء إلا أن الحظ عانده حتى النهاية، ليخرج كل فريق من المواجهة بنقطة واحدة فقط في نهاية المطاف ويرفع بذلك كلاً منهما رصيده إلي 4 نقاط.