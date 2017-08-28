موعد مباراة أوغندا ومصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

Advertisements

يواصل المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم تحضيراته إستعداداً لملاقاة مُضيفه منتخب أوغندا في يوم الخميس المقبل والذي سيكون موافقاً لليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الحالي، وذلك في إطار الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة من مرحلة التصفيات النهائية للقارة الأفريقية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م والذي سيُقام في صيف العام المقبل على الأراضي الروسية.

علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، على أن تكون منقولة على كلاً من قناة بي إن سبورتس الأولى المشفرة وأيضاً قناة أون سبورت المصرية المفتوحة.

Advertisements

هذا وسيدخل منتخب الفراعنة المواجهة بحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك في حالة أراد إستكمال حلمه والتأهل إلي المونديال بعدما فشل في الوصول إليه منذ عام 1990 م، مما جعله بمثابة الهدف الأسمى لكل المصريين في السنوات الماضية ولكن منتخب الفراعنة كان دائماً يفشل في تحقيق ذلك الهدف.

ولعل أبرز مرة كان فيها المنتخب المصري قريباً للغاية وعلى أبواب المونديال كانت في عام 2009 م، وذلك قبل مونديال 2010 م والذي تم إقامته في جنوب أفريقيا، حيث وصل المنتخب المصري إلي خوض مباراة فاصلة في التصفيات الأفريقية مع نظيره الجزائري، ولكن منتخب الفراعنة خسر بطاقة التأهل وقتها لصالح محاربي الصحراء عقب الخسارة بهدف وحيد مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما في دولة السودان.

ولكن وبكل تأكيد لا يأمل أي مشجع مصري أن تتكرر هذه المأساة من جديد، وخاصة وأن الظروف مختلفة تماماً في هذه المرة وعن أي مرة سابقة، حيث يحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز في أول لقائين من عمر المرحلة النهائية للتصفيات، وذلك على حساب كلاً من الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد ومنتخب غانا المنافس الأبرز له على بطاقة التأهل بهدفين مقابل لا شئ.

ولا شك أن فوز منتخب الفراعنة في اللقائين المقبلين له أمام منتخب أوغندا ذهاباً وإياباً سوف يفتح له الطريق واسعاً من أجل التأهل إلي المونديال، ولعل ما يجعل حظوظه كبيرة للغاية هو أنه سيخوض كلاً من الجولة الرابعة والجولة الخامسة من عمر التصفيات على أرضية ملعبه برج العرب بمدينة الأسكندرية وسط حضور جماهيري غفير والذي من شأنه أن يُشكل الإضافة المطلوبة لمنتخب الفراعنة.