جدول مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2018 م

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يشهد منتصف شهر سبتمبر المقبل إنطلاقة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، حيث ستُقام الجولة الأولى على مدار كلاً من يومي الثلاثاء والأربعاء واللذان سيوافقان اليوم الثاني عشر والثالث عشر من عمر الشهر، علماً بأن جميع المباريات سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي هذا التقرير نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة ونبذة بسيطة عنها.

والبداية ستكون في يوم الثلاثاء ومع المجموعة الأولى حيث سيبدأ فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مشوار عودته مجدداً إلي أعرق المسابقات الأوروبية من أرضية مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد، وذلك حينما يستقبل فريق بازل السويسري في مباراة لن تكون سهلة على الشياطين الحمر لما يُقدمه فريق بازل من أداء متميز دائماً في دوري الأبطال، وعن المجموعة ذاتها يستقبل فريق بنفيكا البرتغالي نظيره فريق سيسكا موسكو الروسي على أرضية ملعب النور بمدينة لشبونة.

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وفي المجموعة الثانية يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً على نظيره فريق سيلتك الإسكتلندي على أرضية ملعب سيلتك بارك في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وعن المجموعة ذاتها يستقبل فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره فريق أندرلخت البلجيكي على أرضية ملعب أليانز أرينا.

وفي المجموعة الثالثة يستقبل العائد من جديد إلي أحضان دوري الأبطال فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره فريق كاراباخ من أذربيجان على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، فيما ستجمع القمة بين فريق روما الإيطالي وضيفه فريق أتليتكو مدريد الإسباني على أرضية ملعب الأولمبيكو.

وفي المجموعة الرابعة سوف نشهد قمة أخرى من العيار الثقيل حينما يستقبل فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي على أرضية ملعب الكامب نو في مباراة ثأرية للفريق الكتالوني الذي تم إقصائه من نسخة الموسم الماضي على يد الفريق ذاته، كما يستقبل فريق أولمبياكوس اليوناني في العاصمة أثينا نظيره فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وفي يوم الأربعاء وعن المجموعة الخامسة يصطدم العائد من جديد إلي دوري الأبطال فريق ليفربول الإنجليزي بضيفه فريق إشبيلية الإسباني على أرضية ملعب أنفيلد رود في موقعة مرتقبة بين الطرفين، كما يحل فريق سبارتاك موسكو الروسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ماريبور السلوفيني.

وفي المجموعة السادسة يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق فينورد روتردام الهولندي على أرضية ملعب دي كيوب، كما يحل فريق نابولي الإيطالي ضيفاً على نظيره فريق شاختار الأوكراني.

وفي المجموعة السابعة يحل فريق موناكو الفرنسي ضيفاً على نظيره فريق لايبزيغ الألماني على أرضية ملعب ريد بول أرينا في موقعة مرتقبة بين الطرفين، كما يستقبل فريق بورتو البرتغالي نظيره فريق بيشكتاش التركي على أرضية ملعب دراغاو.

وفي المجموعة الثامنة والآخيرة يستقبل حامل اللقب في أخر نسختين فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق أبويل نيقوسيا القبرصي على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو، كما يصطدم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني على أرضية ملعب ويمبلي.