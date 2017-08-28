تعرف على مشوار ميلان في الدوري الأوروبي 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الجمعة الماضي عن وقوع فريق ميلان الإيطالي في مجموعة سهلة نسبياً على الورق بالنسبة لفريق الروسونيري وهي المجموعة الرابعة، والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق أوستريا فيينا النمساوي وفريق أيك أثينا اليوناني وفريق رييكا الكرواتي.

وسيبدأ فريق ميلان رحلته في دور المجموعات في اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أوستريا فيينا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يستقبل فريق ميلان على أرضية ملعبه سان سيرو بمدينة ميلانو نظيره فريق رييكا في اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يستقبل فريق الروسونيري نظيره فريق أيك أثينا على أرضية ملعب سان سيرو في اليوم التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يحل فريق ميلان ضيفاً على نظيره فريق أيك أثينا في اليوم الثاني من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يستقبل فريق ميلان نظيره فريق أوستريا فيينا على أرضية ملعب سان سيرو في اليوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة 23:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و22:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يحل فريق الروسونيري ضيفاً على نظيره فريق رييكا في اليوم السابع من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبكل تأكيد سيدخل فريق ميلان غمار المسابقة كأبرز مرشح للتتويج بلقبها في نهاية المطاف، وذلك لما يمتلكه من تاريخ عريق في المسابقات الأوروبية وتحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأيضاً لما يمتلكه في الموسم الحالي من تشكيلة قوية للغاية قادرة على حصد الألقاب بعكس السنوات القليلة الماضية، علماً بأن فريق ميلان لم يسبق له وأن فاز بلقب الدوري الأوروبي على مدار تاريخه الطويل مما يجعله تحدياً هاماً لفريق الروسونيري.