تعرف على مشوار أرسنال في الدوري الأوروبي 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق أرسنال الإنجليزي في مجموعة سهلة نسبياً على الورق ولكن التأهل منها يحتاج إلي بذل المجهود الكبير، وهي المجموعة الثامنة والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق باتي بوريسوف من بيلاروسيا وفريق النجم الأحمر الصربي وفريق كولن الألماني.

وسيبدأ فريق أرسنال رحلته في دور المجموعات في اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل حينما يستقبل فريق كولن على أرضية ملعب الإمارات، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يحل فريق أرسنال ضيفاً على نظيره فريق باتي بوريسوف في اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يحل فريق أرسنال ضيفاً على نظيره فريق النجم الأحمر في اليوم التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق النجم الأحمر على أرضية ملعب الإمارات في اليوم الثاني من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة 23:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و22:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يحل فريق أرسنال ضيفاً على نظيره فريق كولن في اليوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق باتي بوريسوف على أرضية ملعب الإمارات في اليوم السابع من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة 23:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و22:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وبكل تأكيد سيدخل فريق أرسنال غمار المسابقة وهو تحت ضغوطات كبيرة جداً من جانب جماهيره، وخاصة في ظل البداية المتعثرة للفريق اللندني في الموسم الحالي على صعيد البريمرليغ حيث تلقت شباكه 8 أهداف في 3 مباريات فقط وتعرض إلي خسارتين وفاز في مباراة واحدة.