تعرف على مشوار إيفرتون في الدوري الأوروبي 2018 م

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 م التي شهدتها إمارة موناكو في يوم الخميس الماضي عن وقوع فريق إيفرتون الإنجليزي في مجموعة الموت في نسخة الموسم الحالي، وهي المجموعة الخامسة والتي ضمت أيضاً كلاً من فريق أولمبيك ليون الفرنسي وفريق أتالانتا الإيطالي وفريق أبولون ليماسول القبرصي.

وسيبدأ فريق إيفرتون رحلته في دور المجموعات في اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق أتالانتا على أرضية ملعب أتليتي أدزوري ديطاليا بمدينة بيرغامو، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الجولة الثانية يستقبل فريق إيفرتون نظيره فريق أبولون ليماسول على أرضية ملعب غوديسون بارك في اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الثالثة يصطدم فريق إيفرتون بضيفه فريق أولمبيك ليون على أرضية ملعب غوديسون بارك في اليوم التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الرابعة يحل فريق إيفرتون ضيفاً على نظيره فريق أولمبيك ليون على أرضية ملعب بارك أويل في اليوم الثاني من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الخامسة يستقبل فريق إيفرتون نظيره فريق أتالانتا على أرضية ملعب غوديسون بارك في اليوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر المقبل أيضاً، وذلك في تمام الساعة 23:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و22:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة السادسة والآخيرة يحل فريق إيفرتون ضيفاً على نظيره فريق أبولون ليماسول في اليوم السابع من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ودون أدنى شك سيكون فريق إيفرتون منافساً قوياً على هذه المسابقة، وذلك بسبب التشكيلة القوية التي أصبح يمتلكها في الموسم الحالي بعدما قامت إدارة النادي بصرف الأموال الطائلة على التعاقدات في الميركاتو الصيفي الحالي.