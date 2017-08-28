جدول مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي 2018 م

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يشهد منتصف شهر سبتمبر المقبل إنطلاقة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، حيث ستُقام الجولة الأولى في يوم الخميس والذي سيكون موافقاً لليوم الرابع عشر من عمر الشهر، علماً بأن مباريات المجموعات من الأولى وحتى السادسة سوف تُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما ستُقام مباريات المجموعات من السابعة وحتى الثانية عشر في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

والبداية مع المجموعة الأولى حيث يستقبل فريق فياريال الإسباني نظيره فريق أستانا من كازاخستان على أرضية ملعب لاسيراميكا، كما يستقبل فريق سلافيا براغ التشيكي نظيره فريق ماكابي من الكيان الصهيوني، وفي المجموعة الثانية يستقبل فريق دينامو كييف الأوكراني نظيره فريق سكيندربيو الألباني فيما يستقبل فريق يونغ بويز السويسري نظيره فريق بارتيزان بيلغراد الصربي.

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وفي المجموعة الرابعة يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفاً على نظيره فريق أوستريا فيينا النمساوي كما يستقبل فريق رييكا الكرواتي نظيره فريق أيك أثينا اليوناني، وفي المجموعة الخامسة يستقبل فريق أتالانتا الإيطالي نظيره فريق إيفرتون الإنجليزي على أرضية ملعب أتليتي أدزوري ديطاليا، فيما يحل فريق أولمبيك ليون الفرنسي ضيفاً على نظيره فريق أبولون ليماسول القبرصي.

وفي المجموعة الثالثة يستقبل هوفنهايم الألماني نظيره فريق سبورتينغ براغا البرتغالي على أرضية ملعب راين نيكار أرينا كما يستقبل فريق إسطنبول باشاكشهير التركي نظيره فريق لودوغوريتس البلغاري، وفي المجموعة السادسة يستقبل زلين من جمهورية التشيك نظيره فريق شيريف من مولدوفا، فيما يستقبل فريق كوبنهاغن الدنماركي نظيره فريق لوكوموتيف موسكو الروسي.

وفي المجموعة السابعة يحل فريق لوغانو السويسري ضيفاً على نظيره فريق هابويل من الكيان الصهيوني كما يستقبل فريق ستيوا بوخارست الروماني نظيره فريق فيكتوريا بيلزن من جمهورية التشيك، وفي المجموعة الثامنة يستقبل فريق النجم الأحمر الصربي نظيره فريق باتي بوريسوف من بيلاروسيا، فيما يستقبل فريق أرسنال الإنجليزي نظيره فريق كولن الألماني على أرضية ملعب الإمارات.

وفي المجموعة التاسعة يستقبل فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي نظيره فريق قونيا سبور التركي على أرضية ملعب الفيلودروم كما يستقبل فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي نظيره فريق سالزبورغ النمساوي، وفي المجموعة العاشرة يستقبل فريق زوريا لوهانسك الأوكراني نظيره فريق أوسترسوند السويدي، فيما يحل فريق أتليتك بيلباو الإسباني ضيفاً على نظيره فريق هيرتا برلين الألماني على أرضية المعلب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

وفي المجموعة الحادية عشر يحل فريق نيس الفرنسي ضيفاً على نظيره فريق زولته فارغيم البلجيكي كما يحل فريق لاتسيو الإيطالي ضيفاً على نظيره فريق فيتيس أرنهيم الهولندي، وفي المجموعة الثانية عشر والآخيرة يحل فريق زينيت الروسي ضيفاً على نظيره فريق فاردار المقدوني، فيما يستقبل فريق ريال سوسيداد الإسباني نظيره فريق روزنبورغ النرويجي على أرضية ملعب أنويتا.