جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

Advertisements

يشهد مطلع شهر سبتمبر المقبل وتحديداً في الأسبوع الثاني من عمر الشهر إنطلاقة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م وذلك عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي السبت والأحد والأثنين والتي ستكون موافقة لكلاً من اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من الشهر.

والبداية ستكون في يوم السبت حينما يصطدم فريق مانشستر سيتي بضيفه فريق ليفربول في قمة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب الإتحاد، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة سوف تُقام 5 مباريات، حيث يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق بورنموث على أرضية ملعب الإمارات، كما يحل فريق وست بروميتش ألبيون ضيفاً على نظيره فريق برايتون، فيما يصطدم فريق إيفرتون بضيفه فريق توتنهام هوتسبير على أرضية ملعب غوديسون بارك في موقعة مرتقبة بين الطرفين.

بينما يحل حامل اللقب فريق تشيلسي ضيفاً على نظيره فريق ليستر سيتي في مباراة معقدة على أرضية ملعب كينغ باور، كما يستقبل فريق ساوثهامبتون نظيره فريق واتفورد على أرضية ملعب سانت ماري.

وفي أخر مباريات اليوم يحل متصدر البريمرليغ في الوقت الحالي فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على نظيره فريق ستوك سيتي في موقعة مرتقبة بين الفريقين على أرضية ملعب بريطانيا، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد يستقبل فريق بيرنلي نظيره فريق كريستال بالاس على أرضية ملعب تيرف مور، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، كما يحل فريق نيوكاسل يونايتد ضيفاً على نظيره فريق سوانزي سيتي على أرضية ملعب الحرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الأثنين تُختتم فعاليات الجولة الرابعة حينما يستقبل فريق وست هام يونايتد نظيره فريق هادرسفيلد تاون على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.