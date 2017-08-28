جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

Advertisements

يشهد مطلع شهر سبتمبر المقبل وتحديداً في الأسبوع الثاني من الشهر إنطلاقة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م وذلك عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تُقام الجولة على مدار أربعة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد والأثنين والتي ستكون موافقة لكلاً من اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من عمر الشهر.

والبداية ستكون في يوم الجمعة حينما يحل فريق خيتافي ضيفاً على نظيره فريق ليغانيس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وفي يوم السبت يستقبل حامل اللقب فريق ريال مدريد نظيره فريق ليفانتي على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، كما يصطدم فريق فالنسيا بضيفه فريق أتليتكو مدريد في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب ميستايا، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

ويستقبل فريق إشبيلية نظيره فريق إيبار على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق إسبانيول في موقعة ديربي كتالونيا على أرضية ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد يحل فريق ريال سوسيداد ضيفاً على نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا على أرضية ملعب رياثور، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق أتليتك بيلباو نظيره فريق جيرونا على أرضية ملعب سان ماميس، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

ويستقبل فريق سيلتا فيغو نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس على أرضية ملعب بالايدوس، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يستقبل فريق فياريال نظيره فريق ريال ييتيس على أرضية ملعب لاسيراميكا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأثنين تُختتم فعاليات الجولة الرابعة حينما يستقبل فريق ملقا نظيره فريق لاس بالماس على أرضية ملعب لاروساليدا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.