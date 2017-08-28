جدول مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يشهد مطلع شهر سبتمبر المقبل وتحديداً في الأسبوع الثاني من الشهر إنطلاقة الجولة الثالثة من الدوري الألماني 2017 – 2018 م وذلك عقب فترة التوقف الدولي الحالية، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لليوم الثامن والتاسع والعاشر من عمر الشهر.

والبداية ستكون في يوم الجمعة حينما يحل وصيف البوندسليغا في الموسم الماضي فريق لايبزيغ ضيفاً على نظيره فريق هامبورغ، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم السبت وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة تُقام 5 مباريات، حيث يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق فرايبورغ، كما يستقبل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ نظيره فريق أينتراخت فرانكفورت على أرضية ملعب بوروسيا بارك.

ويحل فريق كولن ضيفاً على نظيره فريق أوغسبورغ، فيما يحل فريق باير ليفركوزن ضيفاً على نظيره فريق ماينز، بينما يستقبل فريق فولفسبورغ نظيره فريق هانوفر.

وفي أخر مباريات اليوم وفي قمة الجولة الثالثة يحل حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ ضيفاً على نظيره فريق هوفنهايم على أرضية ملعب راين نيكار أرينا، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد تُختتم الجولة الرابعة حينما يستقبل فريق هيرتا برلين نظيره فريق فيردر بريمن على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق شالكة نظيره فريق شتوتغارت في موقعة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب فيلتنس أرينا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعقب مرور أول جولتين من عمر البوندسليغا حصدت أربعة فرق العلامة الكاملة حتى الآن، وهي فرق بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وهامبورغ وهانوفر، في إنتظار الجولات القادمة والتي سيكون فيها الصراع شرساً من أجل صدارة ترتيب الدوري.