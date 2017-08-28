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القنوات الناقلة لمباريات دوري ابطال اوروبا والدوريات الكبرى مباشرة ومجانا علي كافة الأقمار الصناعية وأهم المباريات الرياضية مباراة منتخب مصر اليوم يحرص متابعي كرة القدم على متابعة مباراة الكلاسيكو الكبيرة التي تجمع بين قطبي الكرة في العاصمة الإسبانية نادي برشلونة مع نادي ريال مدريد حيث يعد هذا من الأحداث الكروية الهامة لكل متابعي الساحرة المستديرة على المستوى العالمي، لذلك قامت العديد من القنوات الأجنبية والعربية ببث المباريات العالمية في جميع البطولات العالمية والعربية والأوربية بالمجان.

تبث قنوات فضائية بصورة مجانية لمباريات السوبر الاسباني بطريقة مباشرة اليوم، ومن أهم القنوات العربية التي تبث مباراة نادي ريال مدريد مع نادي برشلونة قناة أبو ظبي الرياضية الأولى والثانية، ومن القنوات الفضائية المصرية قناة ON Sport.

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القنوات الناقلة لمباريات دوري ابطال اوروبا والدوريات الكبرى مباشرة ومجانا علي كافة الأقمار الصناعية وأهم المباريات الرياضية مباراة منتخب مصر اليوم

وهناك قنوات عديد أخرى ستقوم ببث مباريات الدوري الإسباني وليس فقط مباراة نادي برشلونة مع نادي ريال مدريد بطريقة مجانية، ومن هذه القنوات أيضا قناة IRIB TV2، التي تبث على القمر الصناعي Intelsat بتردد v-3000-11555- 62، وقناة IRIB TV3 التي تبث على قمر صناعي التي تبث على القمر الصناعي Badr 26 بتردد H- 2700-11881.

كما تبث مباريات السوبر الاسباني على قناة NTV على قمر Azerspace بتردد H- 27500- 11134، وقناة 2+2 التي تبث على القمر الصناعي Astra بتردد 4.8° E- 11766- H-27500، وقناة Idman TV التي تبث على القمر الصناعي Azerspace وعلى تردد H- 20401- 11169.

القنوات الناقلة لمباريات دوري ابطال اوروبا والدوريات الكبرى مباشرة ومجانا علي كافة الأقمار الصناعية وأهم المباريات الرياضية مباراة منتخب مصر اليوم